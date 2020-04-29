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Вокалистка Little Big удивила фанатов фотографией из детства

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Вокалистка Little Big удивила фанатов фотографией из детства

Москва, 29 апреля. Солистка популярной российской группы Little Big Софья Таюрская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из детства. На снимке не многие фанаты смогли узнать артистку.

Поводом для публикации архивного снимка стал опрос, который Таюрская запустила в Stories. Кто-то из подписчиков спросил у певицы, всегда ли она была такой красивой. На это исполнительница решила ответить архивной фотографией, сделанной в июне 2008 года. Как оказалось, в школьные годы популярная артистка выглядела совершенно иначе, поскольку весила значительно больше и не носила линзы.

Вокалистка Little Big удивила фанатов фотографией из детства

Напомним, ранее лидер российского музыкального коллектива Little Big Илья Прусикин организовал конкурс «Карантиновидение» для пользователей Сети. Об этом говорится на его странице в Instagram. По словам организатора нового мероприятия, конкурс должен стать альтернативой отмененному Евровидению-2020. Создатели призывают всех желающих присоединяться к песенному соревнованию.

Кроме того, недавно музыканты впервые провели онлайн-концерт, который посмотрели более четырех миллионов человек. Выступление Little Big длилось 1,5 часа, в конце музыканты исполнили песню Uno, с которой должны были принять участие в международном конкурсе «Евровидение-2020», пишет «Газета.ru».

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