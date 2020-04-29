Вокалистка Little Big удивила фанатов фотографией из детства

Москва, 29 апреля. Солистка популярной российской группы Little Big Софья Таюрская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из детства. На снимке не многие фанаты смогли узнать артистку.

Поводом для публикации архивного снимка стал опрос, который Таюрская запустила в Stories. Кто-то из подписчиков спросил у певицы, всегда ли она была такой красивой. На это исполнительница решила ответить архивной фотографией, сделанной в июне 2008 года. Как оказалось, в школьные годы популярная артистка выглядела совершенно иначе, поскольку весила значительно больше и не носила линзы.

Напомним, ранее лидер российского музыкального коллектива Little Big Илья Прусикин организовал конкурс «Карантиновидение» для пользователей Сети. Об этом говорится на его странице в Instagram. По словам организатора нового мероприятия, конкурс должен стать альтернативой отмененному Евровидению-2020. Создатели призывают всех желающих присоединяться к песенному соревнованию.

Кроме того, недавно музыканты впервые провели онлайн-концерт, который посмотрели более четырех миллионов человек. Выступление Little Big длилось 1,5 часа, в конце музыканты исполнили песню Uno, с которой должны были принять участие в международном конкурсе «Евровидение-2020», пишет «Газета.ru».