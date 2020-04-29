Правительство разрешило россиянам с двойным гражданством выезд из страны

Москва, 29 апреля. Россиянам, имеющим второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну. Это следует из документа, размещенного на сайте правительства.

Согласно ему, покинуть страну можно будет лишь один раз. Ранее, в соответствии с введенными из-за коронавируса ограничениями, уехать из России могли лишь иностранцы.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия приостановила 27 марта. Исключение было сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, а также полетов, которые выполняются по отдельным решениям правительства. Также было сокращено количество вывозных рейсов и установлены ограничения на число прибывающих граждан.

Кроме того, 4 апреля правительство опубликовало правила для россиян, оказавшихся в такой ситуации. В частности, указывалось, что им нужно обратиться за помощью через специальную форму на сайте госуслуг. Минкомсвязи поручили обеспечить техническое решение этого вопроса, МИД и МВД — проводить ежедневный мониторинг поступивших обращений, в частности, достоверность предоставленных сведений.

По возвращении из других стран россияне обязаны соблюдать двухнедельный карантин. За его нарушение предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии, которая позднее была определена как новый тип коронавируса, получивший официальное название COVID-19, была зафиксирована в Ухани в конце 2019 года. Инфекция начала стремительно распространяться внутри КНР, а затем и по всему миру.