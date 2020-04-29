Российское судно, способное завершить «Северный Поток – 2», подходит к Балтике

Москва, 29 апреля. Российский трубоукладчик «Академик Черский» приближается в Балтийскому морю. Это следует из данных портала Vesselfinder.

Согласно опубликованным данным, сейчас судно проходит мимо Дании. Стоит отметить, что пунктом его назначения на портале указана Находка.

Трубоукладчик покинул Находку в феврале, после чего несколько раз менял курс. Эксперты предполагают, что «Газпром», «дочке» которого принадлежит трубоукладчик, называет различные точки прибытия судна, не указывая Балтийское море, чтобы избежать формальных оснований для введения против «Академика Черского» американских санкций.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно говорил, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские санкции.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, власти США пытаются «подложить мину» под «Северный поток — 2». По его словам, утверждения Вашингтона об «энергетическом оружии» являются манипуляцией.