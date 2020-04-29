В Москве за сутки скончались 65 пациентов с коронавирусом

Москва, 29 апреля. За минувшие сутки в Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 65 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом число умерших в столице достигло 611.

По данным на 29 апреля, в России было зафиксировано 99 399 случаев заражения COVID-19 (+5 841 за сутки), 10 286 пациентов выздоровели, 972 человек скончались. В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, более 226 тыс. умерли.

Ранее в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящее время в России носителями коронавируса являются примерно равное число мужчин и женщин. Кроме того, она уточнила, что в стране фиксируется небольшое количество тяжелых случаев среди больных COVID-19. Крайне тяжелых из них — только 5%.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавала «Газета.ру». Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию. По словам Путина, начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.