Климатолог подтвердил прогнозы об аномально жарком лете в этом году

Москва, 29 апреля. Климатолог Алексей Карнаухов считает, что заявление о том, что предстоящее лето может стать одним из самых жарких, вполне справедливо.

Карнаухов отметил, что при современных изменениях климата «не нужно быть Нострадамусом», чтобы понять, что каждый следующий год будет жарче предыдущего.

«Если смотреть ретроспективно, то видно, что колебания, которые фиксируются станциями метеонаблюдения, уменьшаются… Раньше этот тренд на глобальное потепление был замаскирован колебаниями, а сейчас он как некая экспонента, которая медленно идет верх», — заявил климатолог в беседе с агентством «Москва24».

По словам специалиста, о теплой погоде предстоящим летом также свидетельствует теплая зима: поскольку нет таяния снега, не будет и запаса холода.

В минувший понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщи, что лето в этом году может стать самым жарким за всю историю, на что указывают как прогнозы Росгидромета, так и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций.

Он также обратил внимание, что жаркое лето несет опасность ухудшения ситуации с лесными пожарами на территории РФ.

На майские праздники синоптики пообещали россиянам теплую погоду. Столбики термометров покажут около 15 градусов выше нуля. Напомним, во вторник Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавала «Газета.ру». Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Президент попросил россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.