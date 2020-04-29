حصاد اخبار سوريا في 29 أبريل / نيسان: أمريكا تنقل معدات عسكرية إلى قواعد عسكرية في الحسكة‎ والرقة وانفجار سيارة مفخخة في الرقة

سوريا. بلغ حجم التبادل التجاري بين جمهورية القرم والجمهورية العربية السورية خلال السنة الأولى للتعاون 312.6 ألف دولار، ومازالت أمريكا تعزيز موقعها بالقرب من أكبر حقول النفط في محافظة الحسكة.

حجم التبادل التجاري بين شبه جزيرة القرم وسوريا تجاوز 300 ألف دولار عام 2019

أعلنت وزارة القرم للتنمية الاقتصادية أن حجم التبادل التجاري بين جمهورية القرم والجمهورية العربية السورية بلغ 312.6 ألف دولار خلال السنة الأولى.

وأفادت وكالة تاس الإعلامية الروسية أنه تم توريد الحبوب إلى سوريا، وتم تسليم الفاكهة والمكسرات والزيت والشمع إلى شبه جزيرة القرم، وذكرت الوكالة أن وفدا من شبه جزيرة القرم زار العاصمة السورية دمشق في آب/أغسطس 2019. وتم التوقيع على اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين طرفين.

في نهاية عام 2019، وافق مجلس الدولة لشبه جزيرة القرم على الاتفاقية، وأعلنت شبه جزيرة القرم أن حجم التبادل التجاري مع سوريا بلغ 312.6 ألف دولار خلال عام 2019.

وأضافت الوزارة "تم تصدير الحبوب - 196.6 ألف دولار ، واستيراد فواكه ومكسرات، وحمضيات وبطيخ بقيمة 60.2 ألف ودهون وزيوت وشمع من أصل حيواني وخضروات".

في وقت سابق أفيد أن سوريا ستبدأ قريبا في توريد الفوسفات إلى شبه الجزيرة الروسية. وذكر في الجمهورية العربية السورية أن هذه الموارد التي يحتاجها مصنع "تيتانيوم القرم" الكيميائي لاستئناف إنتاج الأسمدة

انفجار سيارة مفخخة في الرقة

وردت معلومات عن انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل السمان في ريف الرقة الشمالي. وبحسب موقع النور الإخباري كان في السيارة أربعة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، ونتيجة للانفجار قتلوا جميعهم.

وتتهم في تنفيذ هذا الانفجار الخلايا النائمة التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي. لكن الوسائل الإعلامية المتعلقة بالتنظيم لم تعلن بعد مسؤوليتها عن الحادث.

أمريكا تنقل معدات عسكرية إلى قواعد عسكرية في الحسكة

لاتزال الولايات المتحدة تعزيز موقعها بالقرب من أكبر حقول النفط في البلاد في محافظة الحسكة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصلت شحنات من المعدات إلى القاعدة العسكرية الأمريكية كسراك بعد نقل معدات إلى حقل العمر في محافظة دير الزور. إضافة إلى ذلك، توجهت نحو 300 شاحنة تحمل أسلحة وذخائر إلى قاعدة تل بيدر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العام الماضي "كما تعلمون، تسعى وشنطن إلى تعزيز السيطرة على المناطق الغنية بالطاقة في البلاد من أجل الاستمرار في إنتاج وتصدير المنتجات النفطية بشكل غير قانوني. كما تعلمون ، تصدر الولايات المتحدة النفط من حقول النفط السورية بما يزيد عن 30 مليون دولار شهريا".

مجموعة من الأشخاص المجهولين يقتلون مدنيين في السويداء

أفاد حساب (Syrianzo@) على موقع التواصل الاجتماعي ғتويتر» عن هجوم من قبل مجهولين على الحدود بين محافظتي درعا والسويداء. وقتلت مجموعة من المسلحين أحد المدنيين قرب بلدة إيرا. تم تحديد هوية المتوفى ويدعى خليل الشبلي وينحدر من الحسكة.

ويفترض أن المسؤولية عن القتل تقع على عاتق أفراد العصابات المناهضة للحكومة المنخرطة في أنشطة سرية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري. وبحسب خبراء عسكريين فإن المسلحين الذين ينظمون الهجمات يعملون بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي المتمركزة في جنوب محافظة حمص المجاورة، ولا يزال البحث عن المجرمين جاري.