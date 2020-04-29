Рыжий из «Иванушек» спивается на самоизоляции из-за финансовых проблем

Москва, 29 апреля. Звезды российского шоу-бизнеса оказались на гране разорения из-за эпидемии коронавируса.

Серьезные финансовые трудности испытывают актер театра и кино Эммануил Виторган и его супруга Ирина. О тяжелом финансовом положении ранее рассказал эстрадный певец Александр Серов.

Участник поп-группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов из-за кризиса погрузился в состояние депрессии. Бывшая возлюбленная певца Олеся Сазыкина призналась, что Андрей начал серьезно злоупотреблять спиртными напитками. По ее словам солист «Иванушек» спивается на самоизоляции из-за финансовых трудностей, передает MK.Ru.

«У него всегда были проблемы с алкоголем, а сейчас второй месяц самоизоляции, у него полная «разлабуха», — пояснила Сазыкина.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 217 тысяч человек.

В России зафиксировано более 99 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 975 человек умерли. Более 10 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения вируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.