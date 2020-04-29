Соседов призвал передать замок Пугачевой и Галкина детскому дому

Москва, 29 апреля. Музыкальный критик Сергей Соседов призвал отдать замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга пародиста Максима Галкина в пользование одного из московских детских домов. По его словам, Пугачевой и Галкину просто неприлично жить в таком большом доме.

«Нашим артистам нельзя жаловаться, что они бедно живут. Они живут богато! Более того, артистам нужно самим платить нездоровым людям, сиротам, пенсионерам, инвалидам. Мы видим, в каких дворцах обитают наши так называемые звезды. Это просто неприлично! Когда народ в России живет столь бедно, просто аморально жить в таких роскошных условиях», — заявил он.

Он напомнил об огромном замке Пугачевой и Галкина в деревне Грязь. Шестиэтажный особняк, площадью три тысячи квадратных метров имеет двадцать жилых комнат. Он настолько большой, что супруги при желании могут в нем жить, не встречаясь друг с другом.

«Нужно отдать этот замок под детский дом», — заявил Соседов в интервью изданию «Собеседник.ru».

Он рассказал, что Сталин изымал дачи у членов партии, отдавая их под детские дома. Однако, по словам Соседова, дачи партийных деятелей СССР были куда скромнее, чем особняк Галкина и Пугачевой. Критик добавил, что на благосостоянии звездной пары это никак не скажется, так как та имеет и другую недвижимость в Москве и Подмосковье.

Ранее Галкин рассказал, что не заключал брачный контракт с Пугачевой. Он отметил, что с начала совместной жизни пара не разделяла общий бюджет и все заработанные деньги считаются общими. Как пояснил Галкин, сейчас, когда певица ушла со сцены, она была счастлива, что может положиться на супруга и проводить свободное время с детьми.

Напомним, ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что если режим самоизоляции затянется на полгода, Филипп Киркорову, Алле Пугачевой, Максиму Галкину и многим другим артистам будет не на что жить, пишет «Газета.ru».