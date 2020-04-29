ЦПВС сообщил об обстреле населенного пункта в сирийском Идлибе

Дамаск, 29 апреля. В сирийской провинции Идлиб зафиксирован обстрел населенного пункта Хантутин. Об этом в среду сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев на брифинге.

По информации Центра, в соответствии с российско-турецкими договоренностями на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За сутки обстрелов, совершенных незаконными вооруженными формированиями, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Однако незаконные действия зафиксированы со стороны местной террористической организации.

«Вместе с тем, зафиксирован обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ), — сообщает Журавлев.

На данный момент в Сирии продолжает функционировать непрерывный канал связи для взаимодействия между ЦПВС и турецкой стороной. Кроме того, представители Минобороны РФ призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.

Тем временем военная полиция РФ продолжает патрулирование сирийских провинций. Так, за последние сутки представителями ЦПВС была осмотрена территория в провинциях Хасака и Алеппо. Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование в районе аэродрома «Метрас».

1 Организация запрещена на территории РФ.