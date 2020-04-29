Попова назвала процент тяжелых случаев среди больных COVID-19 в России

Москва, 29 апреля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила,что в России зафиксировано низкое число тяжелых случаев среди больным коронавирусной инфекцией.

«У нас небольшое количество тяжелых случаев, совсем тяжелых — 5%, 15% пневмонии», — цитирует слова Поповой агентство «Вечерняя Москва».

Днем ранее на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах Попова сообщила, что в России удалось не допустить взрывного роста заболеваемости COVID-19. По ее словам, уровень летальности в РФ один из самых низких в мире, он не превышает 1%.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 99 399 случаев инфицирования коронавирусом, 972 пациентов скончались, 10 286 человек выздоровели, передавал RT.

Во вторник глава государства объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавала «Газета.ру». Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию.

Президент попросил россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.