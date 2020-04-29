Москва, 29 апреля. Российская певица и автор песен Елена Темникова поссорилась со своим супругом из-за стресса, который был вызван режимом самоизоляции в период эпидемии коронавируса.

Певица стала героиней прямого эфира ТНТ MUSIC в Instagram. Темникова рассказала журналистам, как проводит время на карантине. Певица призналась, что в период самоизоляции начала сама готовить и убирать в своем доме. Кроме того, Темникова рассказала, что серьезно поругалась с мужем из-за стресса, который был вызван длительным пребыванием в самоизоляции.

«Просто на ровном месте наехала на мужа… Муж смотрел на меня и ничего не понимал! Я сказала извини, стресс! Просто вот вывалила на него. Он простил, слава богу!» — пояснила Темникова.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 217 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 99 тысяч случаев заражения, 975 человек скончались. Более 10 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.