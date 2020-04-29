Боб Синклер выступит в Париже для сбора пожертвований на борьбу с COVID-19

Париж, 29 апреля. Французский диджей Боб Синклер выступит на Триумфальной арке в Париже, чтобы собрать пожертвования на борьбу с пандемией COVID-19, сообщил музыкант на своей странице в Instagram.

Концерт состоится 4 мая и начнется в 20.02 по парижскому времени (21.02 по московскому). Выступление откроют аплодисменты в знак признательности сражающимся против пандемии медикам.

«Это шоу посвящено кампании, направленной на содействие исследованиям и борьбе с COVID-19», — написал Синклер.

При этом он подчеркнул, что какие-либо собрания у Триумфальной арки запрещены.

Музыкант заверил, что все средства от концерта будут перечислены организациям «Врачи без границ», Fondation de France и 101fund.

Режим самоизоляции действует во Франции с 17 марта. Он также предусматривает закрытие ресторанов, кинотеатров, баров, магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Постепенная отмена ограничений в стране начнется с 11 мая.

По данным на 29 апреля, во Франции за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 427, превысив 24 тыс., передавала «Газета.ру». В больницах остаются почти 27 тыс. пациентов, из которых 4 тыс. находятся в реанимации. Всего во Франции коронавирусом заразились больше 165 тыс., выздоровели 48 тыс. человек.