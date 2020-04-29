После скандала Тодоренко решила снять фильм о домашнем насилии

Москва, 29 апреля. Телеведущая Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии. Таким образом звезда «Орла и решки» желает восстановить свою репутацию, испорченную после громкого заявления, сделанного на интервью.

Предполагается, что одной из участниц проекта должна была стать блогер и общественный деятель Саша Митрошина. Девушка является одной из основательниц движения против домашнего насилия в России, а также автором челленджа «яневиновна». В своем Instagram в среду Митрошина написала, что вскоре к ней должна приехать Тодоренко и взять интервью. Также отмечается, что зрители должны увидеть фильм уже в пятницу, 1 мая.

«Через полчаса приедет Регина Тодоренко брать интервью для фильма о домашнем насилии», — написала Митрошина в Stories, однако поже стало известно, что телеведущая отменила встречу.

Напомним, Регина Тодоренко ранее высказалась по поводу громкого скандала в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. В частности, она заявила, что российские женщины зачастую сами являются провокаторами, поскольку не умеют нормально общаться со своими мужчинами, чем вызывают с их стороны насилие.

На Тодоренко после этого обрушился шквал критики, как со стороны обычных пользователей социальных сетей, так и коллег. Резче других выступили руководство журнала Glamour и компания PepsiCo.

Известно, что Тодоренко больше не будет рекламировать сок J7, так как компания PepsiCo приостановила сотрудничество с ней. За участие в рекламной кампании бренда, она должна была получить 19 млн рублей. Также от сотрудничества со звездой отказался Pampers. Другие бренды, с которыми она сотрудничает: Calzedonia, Aussie, Milka, Halls, еще не комментировали дальнейшее взаимодействие с ней.