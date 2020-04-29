Санкт-Петербург, 29 апреля. Власти Петербурга продлили до 12 мая ограничительные меры в связи с риском распространения коронавируса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Кроме того, городские власти рекомендовали жителям Петербурга носить защитные маски.

«Гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека», — говорится в постановлении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 217 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 99 тысяч случаев заражения коронавирусом, 975 человек умерли. Более 10 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.