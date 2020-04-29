Вертолет НАТО потерпел крушение около греческого острова Кефалония

Афины, 29 апреля. Возле греческого острова Кефалония потерпел крушение вертолет НАТО. Об этом сообщает греческий государственный телеканал ЭРТ.

Сейчас к месту крушения направился итальянский фрегат, а также другие корабли Альянса, чтобы принять участие в поисково-спасательной операции. Обломки упавшего в море вертолета были найдены примерно в 85 километрах от острова. По имеющейся информации, на борту машины находились шесть человек. Их судьба пока не установлена, ведутся поисково-спасательные мероприятия.

Вертолет поднялся в воздух с канадского фрегата, который входил в группировку НАТО SNMG2. Его крушение произошло в районе, за который отвечала Италия. Пока что НАТО официально не запрашивало помощь со стороны Греции, а летчики не выходили на связь с греческой стороной.

Напомним, что 27 января стало известно о том, что в Афганистане потерпел крушение самолет ВВС США Bombardier Е-11. По информации, озвученной боевиками движения «Талибан»1 (организация запрещена в России), на борту судна на момент крушения находились высокопоставленные сотрудники ЦРУ. Базировавшееся на авиабазе в Кандагаре судно рухнуло в центральной афганской провинции Газни, на территории, подконтрольной «Талибану». Источники в среде боевиков заявляют, что машина участвовала в специальных операциях американского спецназа по охоте на лидеров «Талибана», выполняя функции воздушного командного пункта и узла связи.

1 Организация запрещена на территории РФ.