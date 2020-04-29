Нарколог оценил состояние «сорвавшейся» Даны Борисовой

Москва, 29 апреля. Психиатр-нарколог Александр Ковтун считает, что телеведущая Дана Борисова могла снова начать употреблять психотропные вещества.

В эфире Пятого канала Ковтун проанализировал видеозаписи Борисовой, которые она публикует на своей странице в Instagram. По мнению специалиста, видео могут свидетельствовать о признаках измененного сознания.

«Безусловно, по видеокадрам можно сделать суждения о состоянии человека. Тем более, если я врач психиатр-нарколог, то издалека по поведению, по речи, по походке могу заподозрить состояние опьянения или измененного сознания», — отметил Ковтун.

Нарколог обратил внимание, что на некоторых видео можно увидеть, что речь телеведущей «не четкая, смазанная, она немножко замедленная, глаза блестят».

«И это свидетельствует о том, что, скорее всего, она находится под воздействием каких-то психоактивных веществ», — заявил специалист.

Он уточнил, что, скорее всего, возможно применение седативно-снотворной группы веществ или неких транквилизаторов, снотворных препаратов или алкоголя. Специалист также не исключил, что изменения в речи могли стать следствием приема антибиотиков, о чем ранее заявляла звезда.

Отметим, ранее профессиональный нарколог-психиатр Марат Агинян, с которым работает Борисова, заявил, что телеведущая сорвалась после нескольких лет воздержания от наркотиков и алкоголя. По его словам, это не значит, что она снова будет употреблять наркотики и алкоголь. Агинян добавил, что Борисова принимала не наркотики, а аптечные препараты.

В конце марта, как сообщала «Газета.ру», Борисова у себя в Instagram призналась, что у нее случился срыв. Об этом она рассказала, когда ее начали обвинять в том, что она якобы снова начала употреблять запрещенные вещества. По ее словам, она «попила два дня по 30 капель корвалола».