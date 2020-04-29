В Курской области ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

Курск, 29 апреля. Сотрудники МЧС ищут четырехлетнего ребенка, который пропал 29 апреля в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курской области.

«В селе Большое Долженково Октябрьского района около полудня пропал четырехлетний мальчик. Ребенок самостоятельно покинул дом. Родители, заметив исчезновение сына, сразу же заявили в полицию», — говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляются поиски ребенка. К поисковой операции привлечены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района. Кроме того, в поисково-спасательной операции привлечены сотрудники полиции, районной администрации, кинологический расчет, а также волонтеры.