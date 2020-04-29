Каменских рассмешила подписчиков в Instagram «стриптизом»

Москва, 29 апреля. Певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, которые вызвало бурную эмоцию у фанатов. Ролик, на котором исполнительница якобы танцует стриптиз, рассмешил подписчиков.

На видео певица под песню «You Can Leave Your Hat On» из фильма «Девять с половиной недель» бросает одежду. Сначала пиджак, потом нижнее белье. Затем в кадре появляется сама Каменских, но не обнаженная, а в толстовке и со скептическим выражением лица. Она вздыхает на камеру и направляется в сторону ванной комнаты с корзиной грязного белья.

Видео развеселило поклонников певицы. За сутки юмористический ролик набрал более 936 тысяч просмотров и 962 комментария.

«Супер!», «Интригующе», «Я тебя обожаю», «Потапа не хватает», — написали подписчики Каменских.

Напомним, ранее популярный украинский дуэт Потап и Настя Каменских удивил поклонников неожиданным перевоплощением. Музыканты предстали в образах эстрадных звезд Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Фото исполнителей, загримированных под коллег по сцене, в личном Instagram опубликовал Потап. Он оказался в роли Примадонны российской эстрады, а его напарница — украинской звезды.