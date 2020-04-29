Экономист Разуваев похвалил Лукашенко за расторопность на рынке энергоносителей



Благодаря ценовой диспропорции на нефтяном рынке республике Беларусь оказалось выгодно закупать «черное золото» не только в России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал закупку Белоруссией первой партии нефти (80 тысяч тонн) у Саудовской Аравии. Транспортировку планируется осуществлять с помощью танкера через порт в литовском городе Клайпеда. Об этом журналистам 29 апреля сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Легкая нефть саудитов стоит дешевле, чем добытая в России Urals, — рассказал Разуваев. — Рынок энергоресурсов в Европе, да и в целом во всем мире перенасыщен ею. Соответственно, я думаю, что «в моменте», даже с учетом «транспортного плеча» цена саудовского «черного золота» в среднем на 30% меньше, чем у «прибывшей» по трубе российской нефти».

Разумеется, это временная аномалия, делает оговорку экономист: Urals за свою долгую историю бывал дороже, чем Brent, но крайне редко.

«Руководство Белоруссии, конечно, молодцы, что подсуетились и купили подешевле, — похвалил собеседник ФАН. — Но дешевые цены на энергоносители продержатся еще лишь только в мае и, возможно, в июне. Мир постепенно начнет снимать карантинные меры и спрос на нефть в третьем квартале этого года начнет резко расти».

Эксперт предположил, что средняя цена «по году» (которая, собственно, и важна для бюджета стран и нефтяников) в итоге составит 40-45 долларов за баррель (Urals).

«Brent же будет чуть подороже, — сказал Разуваев. — Я думаю, что господину Лукашенко сейчас сильно «подфартило» с низкой стоимостью «голубого топлива» и «черного золота», но это, повторюсь, временная история. Конечно, если бы он хотел минимизировать все проблемы, связанные с энергоресурсами, ему стоило бы вместе с Россией и Казахстаном быстро определять все правила единого рынка (в том числе рынка труда) и задуматься о введении единой валюты».

Саудиты, по словам экономиста, «тоже молодцы»: пытаются «впарить» хоть кому-нибудь свою обесценившуюся нефть и наводнили ею уже всю Европу.