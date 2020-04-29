Главврач больницы в Коммунарке поддержал продление карантина

Коммунарка, 29 апреля. Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за продление карантина в связи с эпидемией коронавируса в России.

«Проанализировали 52 смертельных исходов к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов. Лично я за продолжение карантина», — пишет он в Facebook.

Медик также приложил графики, на которых отображены основные статистические данные, касающиеся пациентов с коронавирусом. Так, например, в 85% случаев врачи ставят диагноз — COVID-19. Почти половина (49%) умерших пациентов — люди старше 70 лет, 22% — люди в возрасте 61-70 лет, 16% — 51-60 лет и 14% — 36-50 лет.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, в котором продлил нерабочие дни до 11 мая.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.