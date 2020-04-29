Джиган пытается помириться с Оксаной Самойловой

Москва, 29 апреля. Рэпер Джиган продолжает попытки заслужить прощение у бывшей жены Оксаны Самойловой и вернуться в семью. В Instagram певец выложил новый трек, посвященный супруге.

После выхода из элитной наркологической клиники Джиган принялся активно добиваться расположения Самойловой. Недавно девушка и их общая дочь Майя отмечали совместный день рождения. Рэпера также пригласили на праздник, чтобы дети смогли встретиться с отцом, однако Самойлова держит мужа на расстоянии, не желая восстанавливать отношения.

В качестве подарка супруге Джиган выпустил новый трек об отношениях с Самойловой. Видеоряд клипа состоит из кадров семейной хроники знаменитостей.

Пока артисту не удается вновь завоевать доверие своей возлюбленной, однако поклонники исполнителя его активно поддерживают в комментариях.

«Джигу накрыла любовная волна», «Вы лучшая семья, не расставайтесь!», «Такая красивая семья! Ее нужно сохранить! Ведь это ваше богатство! Ваше продолжение», — пожелали Джигану подписчики.

Напомним, о своем желании развестись с Джиганом Самойлова объявила около месяца назад после многочисленных загулов артиста, заканчивающихся его неадекватным поведением. В этом стремлении девушку поддержала продюсер Димы Билана Яна Рудковская, передает «Газета.ру».