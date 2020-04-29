Число погибших во Франции от коронавирусной инфекции превысило 24 тысячи человек

Париж, 29 апреля. Уже более 24 тысяч человек скончались во Франции от новой коронавирусной инфекции. Только за последние сутки количество погибших составило 427 человек.

Общее число умерших с начала распространения заболевания в стране составило 24 087 человек. Из них более 15 тысяч скончались в больнице, еще более девяти тысяч – в домах престарелых.

Ранее сообщалось, что французские власти намереваются отменить ограничения на передвижение по улицам городов с 11 мая, пишет RT. Отметим, что ученый совет Франции выступил инициативой о введении обязательного ношения медицинских масок после отмены карантина.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии, которая позднее была определена как новый тип коронавируса, получивший официальное название COVID-19, была зафиксирована в Ухани в конце 2019 года. Инфекция начала стремительно распространяться внутри КНР, а затем и по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Инфекционист больницы Красного Креста Лиона, профессор Флоранс Адер рассказала, что французские ученые уже летом начнут испытывать на человеке вакцину от коронавируса, которая разрабатывается в Институте Пастера. Адер объяснила, что ученые смогут разработать специализированную стратегию лечения, когда поймут, как именно функционирует вирус и взаимодействует с организмом. Тогда они займутся работой над особыми медикаментами против инфекции, которые будут способствовать выработке настолько специфичной реакции иммунной системы, что она будет направлена строго на конкретный вирус.