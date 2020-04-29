Звезда «Сватов» Артемьева прокомментировала слухи о своем уходе из сериала

Москва, 29 апреля. Российская актриса театра и кино Людмила Артемьева Звезда рассказала, смогут ли поклонники увидеть ее в седьмом сезоне телесериала «Сваты».

Выход нового сезона телесериала «Сваты» должен состояться в 2021 году. В настоящее время полным ходом идет работа над созданием сериала. Съемки нового сезона «Сватов» проходили на территории Белоруссии, так как многим российским актерам запрещен въезд на Украину. В ходе съемок были замечены практически все звезды сериала, кроме Людмилы Артемьевой.

Поклонники были встревожены отсутствием Артемьевой на съемочной площадке, после чего в Сети появились слухи о том, что актриса не участвует в создании седьмого сезона. Долгое время Артемьева не комментировала возникшие слухи. Поклонники завалили актрису вопросами в социальных сетях, беспокоясь возможным отсутствием актрисы в новом сезоне «Сватов».

В конечном итоге Артемьева решила прервать молчание, рассказав, стоит ли поклонникам ждать появления ее персонажа в новом сезоне «Сватов».

«Многие спрашивают, будет ли Ольга Николаевна в новом сезоне «Сватов». Я хочу развеять все опасения по поводу этого! Да, Ольга Николаевна никуда не делась и останется в «Сватах», — написала Артемьева на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, «Сваты» вошли в список самых популярных сериалов в России в период режима самоизоляции, который был введен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.