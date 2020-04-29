Мурашко объяснил, чем коварен коронавирус

Москва, 29 апреля. Коронавирус коварен тем, что в ходе его лечения прогресс развития заболевания может резко поменять свой курс. На фоне выздоровления состояние человека может резко ухудшиться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе круглого стола.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна», — сказал он во время эфира на телеканале «Россия 24».

При этом было отмечено, что в таком случае врачу важно не упустить из вида изменение состояния пациента и откорректировать терапию. В связи с этим, взаимодействие больного и медика становится особо важным элементом в лечении, поясняет Мурашко.

Напомним, ранее ранее главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что медикам еще не приходилось сталкиваться с атипичной пневмонией, которая распространяется сегодня. Заболевание способно в разной степени поражать легкие, однако пациенты не чувствуют симптомов. Авдеев считает, что медицина столкнулась с новой формой пневмонии.

Во вторник министр здравоохранения пояснил, что в России на сегодняшний день 1670 человек с пневмонией находятся на интенсивной терапии. Больные находятся под контролем федеральных специалистов, сообщает «Газета.ru».