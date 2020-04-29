В Госдуме рассказали о большой значимости позитивных новостей

Санкт-Петербург, 29 апреля. Людям всегда интересны катастрофы, трагедии и убийства, однако в этот непростой период очень важно, чтобы СМИ распространяли и позитивные новости. Об этом в среду заявил депутат Госдумы Денис Кравченко, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Он призвал всех россиян настроиться на позитив и быть оптимистами. По словам парламентария, вокруг происходит множество хороших событий. И даже в мировой эпидемии коронавируса, которая с начала года охватила весь мир, можно найти положительную сторону.

«Пандемия играет позитивную роль — приостановлены многие конфликты. В Арктике испытан впервые в истории беспилотный автомобиль. «Прогресс» пристыковался к МКС с данными «бессмертного полка», — перечисляет Кравченко.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей запустило конкурс «Хорошие новости России». Он проводится в целях поддержки журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости об РФ. Главная задача конкурса — поддержать талантливых творческих авторов.