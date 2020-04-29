Пушков оценил выход Подмосковья на плато по распространению COVID-19

Москва, 29 апреля. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал выход Подмосковья на плато распространения COVID-19 результатом серьезно воспринятой самоизоляции населением.

В своем микроблоге в Twitter Пушков отметил, что выход Московской области на плато является хорошим предзнаменованием для всей страны, поскольку регион идет сразу за Москвой по числу заболевших.

«Это результат серьезно воспринятой самоизоляции и успешного выявления новых случаев. Будем надеяться на короткое плато и скорый спад», — написал сенатор.

В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Губернатор отметил, что число госпитализаций пока продолжает расти.

В преддверии майских праздников, когда ожидается приезд в область москвичей, в Подмосковье будут усиленные бригады патрулирования. Воробьев призвал жителей не расслабляться и соблюдать все правила самоизоляции.

Как передавала «Газета.ру», Воробьев пообещал штрафовать всех, кто нарушит режим самоизоляции ради того, чтобы «собраться на шашлыки».

Согласно последним данным, в России зафиксировано 99 399 случаев инфицирования коронавирусом, 972 пациентов скончались, 10 286 человек выздоровели, передавал RT.