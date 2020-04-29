Оппозиционеры устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Москва, 29 апреля. Противники режима самоизоляции провели в Сети онлайн-митинг. На акции «Нет!» нашли свое пристанище также защитники ельцинской конституции и несогласные с властью всех мастей.

Среди прочих на митинге были замечены Дмитрий Гудков, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Константин Янкаускас, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Ведущими выступили журналист «Новой газеты» Илья Азар и актриса Юлия Ауг, передает Nation News.

Писательница Алиса Ганиева принялась транслировать страшилку о якобы намерении властей ввести уголовную ответственность даже за устные разговоры о коронавирусе, которые противоречат официальным данным.

«21 апреля, неделю назад, Верховный суд объявил о возможности возбуждать уголовные дела не только после публикаций о коронавирусе в соцсетях и СМИ, но и за обсуждение этих сведений вслух. То есть, впервые, я может быть ошибаюсь, в тюрьмы можно будет сажать за устное слово», — сказала Ганиева.

Получается, по ее словам, распространять всевозможные теории заговора, прочую дезинформацию теперь нельзя, и это плохо.

От лица малого бизнеса высказалась бывшая вебкам-модель, создательница бренда авторских сувениров и одежды «Мам, купи» Дарья Зарыковская. Она рассказала о затруднениях, настигших предпринимателей в непростое время. В частности, девушка пожаловалась, что владелец помещения отказался предоставлять арендные каникулы и даже скидку. В итоге два бизнесмена не смогли договориться об условиях сотрудничества, а виновато в этом государство.

При этом участники онлайн-акции конечно умолчали, что множество предпринимателей сумели достичь соглашения со своими арендодателями и другими партнерами.