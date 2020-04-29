Российская группа компаний помогает Гвинее в борьбе с COVID-19

Москва, 29 апреля. Международная золотодобывающая компания Nordgold передала 300 миллионов гвинейских франков министерству здравоохранения Гвинеи и национальному агентству по безопасности здоровья для борьбы с пандемией коронавируса.

Помимо финансовой помощи Nordgold также предоставила медицинские средства защиты и бесконтактные термометры сотрудникам дочерней компании «La Société Minière de Dinguiraye» (SMD) и их семьям, проживающим в близлежащих населенных пунктах, а также другим членам местных общин вокруг шахты Лефа, на общую сумму 174 млн гвинейских франков. Всего Nordgold передала 1,8 тысяч санитарных наборов, 41 бесконтактный термометр и шесть банок хлорного порошка весом 40 килограммов.

В свою очередь руководство компании SMD не забыло о мусульманах. В честь месяца Рамадан компания передала местным общинам Сигирини, Банора и Малеа 150 мешков сахара на сумму 60 миллионов гвинейский франков.

Кроме того, в целях профилактики и борьбы с коронавирусом компания SMD закупила и установила санитарные комплекты во всех рабочих местах, ресторанах, супермаркетах и городах. При содействии Nordgold компания SMD приобрела ряд медицинских материалов и оборудования для строительства изолятора с больничными койками и принадлежностями, проведения скрининга на месте, а также оказания первой помощи потенциальным пациентам с коронавирусом.

По словам директора по правовым и регулирующим вопросам Евгения Тулубенского, Nordgold намерена поддерживать своих сотрудников, а также сообщества, в которых работает компания.

«Наши местные команды тесно сотрудничают с правительством, структурами по здравоохранению, а также другими акторами, с целью оказать помощь. Мы также поддерживаем ежедневные контакты с нашими местными общинами, чтобы оказывать им постоянную поддержку. Это важнейший элемент нашей бизнес-этики», — пояснил Тулубенский.

С момента приобретения шахты Лефа в 2010 году Nordgold инвестировала в экономику Гвинее более миллиарда долларов, тем самым сохраняя свою позицию в качестве одной из основных компаний, добывающих золото в Гвинее.

С 2011 по 2019 год Nordgold выплатил Гвинее около 200 миллионов долларов в виде налогов и сборов. Кроме того, предприятие Лефа предоставляет рабочие места 1,2 тысячи гвинейским сотрудникам, а также более тысячи косвенных рабочих мест у своих субподрядчиков. Кроме того, шахта Лефа инвестировала значительные средства для улучшения медицинских и образовательных услуг, включая развертывание новых медицинских учреждений и строительство около 40 школ.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 217 тысяч человек.