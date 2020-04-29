Мясников рассказал об уникальном случае из практики лечения COVID-19

Москва, 29 апреля. Главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников предупредил, что состояние зараженных коронавирусом пациентов может очень резко ухудшаться. Об этом он заявил в эфире передачи Соловьев Live.

Мясников рассказал об одном случае из собственной врачебной практики.

«Он (пациент. — Прим. ФАН) может сидеть и разговаривать, а при этом у него сатурация кислорода 46 [процентов]. Я в жизни не видел живого человека с сатурацией 46, потому что 70 и ниже — он давно интубирован», — рассказал доктор.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло свыше 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 218 тысяч человек, пишет «Газета.ру».

Согласно последней информации, число зараженных в России составляет более 99 тысяч человек. 972 заболевших скончались. Активное участие в борьбе с распространением инфекции в России принимает Минобороны РФ. Так, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин сообщил, что в подмосковном Одинцове закончено строительство второго военного медицинского центра для больных коронавирусом. Возведение современного корпуса заняло всего 38 дней, сообщает телеканал RT.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.