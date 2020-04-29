Судан просит у России аппараты ИВЛ для борьбы с COVID-19

Москва, 29 апреля. Судан попросил Россию оказать стране технико-материальную помощь в борьбе с пандемией COVID-19. По словам временного поверенного в делах Судана в России Онура Ахмада Онура, Хартум направил официальный запрос в Москву.

«Мы попросили материальную помощь, в частности, аппараты ИВЛ и защитные костюмы. Именно в этом мы испытываем острую необходимость на данный момент. Мы очень рассчитываем на помощь России», — рассказал он.

Накануне Министерство иностранных дел России объявило, что ряд стран Африки и Ближнего Востока, в том числе Судан и Йемен, обратились к Москве за помощью в борьбе с COVID-19. Онор также отметил, что Москва и Хартум продолжают развивать сотрудничество в области политики и экономики.

«Между Суданом и Россией существует тесное политическое и экономическое сотрудничество. Будучи другом и партнером Российской Федерации, мы просим о помощи, так как Москва уже оказала многим дружественным поддержку», — добавил дипломат.

Согласно официальным данным, в Судане 318 случаев заражения COVID-19, из них 25 смертей и 31 случай выздоровления.