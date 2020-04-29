Краснокнижный тюлененок Тима учится контактировать с людьми. ФАН-ТВ

Рожденный в неволе тюлененок по имени Тима учится выполнять команды и налаживать коммуникацию с людьми. Для представителя арктической популяции это большая редкость.

Тюлененок родился 9 декабря 2019 года в аквакомплексе Мурманского морского биологического института (ММБИ) города Полярный и является представителем краснокнижного серого тюленя. Его мама с 2005 года содержится при институте, а отец живет на свободе.

По словам заместителя директора ММБИ Дмитрия Ишкулова, рождение Тимы — это первый случай в истории Арктики, когда в неволе на свет появился, выжил и хорошо развивается представитель арктической популяции.

Тима уже научился самостоятельно взвешиваться, он подпускает к себе людей, ученые ММБИ делают еженедельные измерения роста, веса и других физиологических и морфологических характеристик тюлененка. Недавно у него даже появились настоящие документы и прописка в Мурманской области. Взрослеющий Тима отметит первые 5 месяцев своей жизни в 75-ю годовщину Победы 9 мая.