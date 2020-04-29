Фрахтовка украинского самолета для гуманитарной миссии возмутила жителей Германии

Берлин, 29 апреля. Жителей Германии возмутило решение немецкого правительства зафрахтовать украинский грузовой самолет Ан-225 «Мрия» для доставки гуманитарного груза из Китая.

27 апреля самолет приземлился в международном аэропорту Лейпцига, доставив в Германию 10,3 млн медицинских масок. Встречать груз прибыла лично глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет немецкий журнал Focus. Несмотря на общую торжественность обстановки, обычные немцы восприняли действия властей критически.

Некоторые читатели издания обратили внимание на то, что Крамп-Карренбауэр и пилоты не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок. Другим не понравилось, что Берлин зафрахтовал украинский самолет, хотя мог бы поддержать отечественных перевозчиков. К примеру, компанию Lufthansa, которая, как и многие другие, переживает тяжелые времена из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

«10,3 миллиона масок – это ровно одна восьмая от того, что ежедневно нужно немецким гражданам. Мы празднуем прибытие «Антонова» на фоне провала федерального правительства в борьбе с пандемией», – пишут в комментариях.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в США (1 млн заразившихся), Испании (232, 1 тыс.), Италии (201,5 тыс.), Франции (165,8 тыс.) и Великобритании (161,1 тыс.).