Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Москва, 29 апреля. Сериал «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной стал самым рейтинговым на телевидении с января 2019 года, сообщили в пресс-службе телеканала «Россия 1».

По данным телеканала, после показа восьми эпизодов ленты можно заключить, что премьера прошла «триумфально».

По итогам показа сериал с Чулпан Хаматовой в главной роли по рейтингу возглавил рейтинг из десяти премьерных сериалов всего будничного прайм-тайма текущего года в аудиториях «18+» и «4+».

«Средняя доля в совершеннолетней аудитории составила 20,9% при рекордном среднем рейтинге в 7,4%. Аналогичный тренд и в измеряемой телеаудитории от четырех лет и выше: средняя доля 20%, усредненный рейтинг 6,4%», — цитирует RT заявление пресс-службы.

«Зулейха открывает глаза» стала самым рейтинговым премьерным сериалом среди всех телеканалов с 1 января 2019 года. Двумя годами ранее более высокие показатели были только у сериала «Годунов».

Сериал Егора Анашкина, снятый по одноименной книге Гузели Яхиной, рассказывает историю татарской крестьянки, семью которой раскулачили в 30-е годы XX века. Картину, несмотря на большие ожидания и звездный каст, подвергли жесткой критике практически с момента выхода на экраны, передавала «Газета.ру».

К примеру, писатель Захар Прилепин, в частности, заявил, что съемочная группа неверно истолковала посыл произведения Яхиной и сняла «русофобскую картину». Российская журналистка и телекритик Ирина Петровская решила, что сериал выглядит примитивным и однобоким по сравнению с книгой, а правозащитник Александр Брод заметил, что картина может оскорблять чувства верующих.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что скандал с сериалом «Зулейха открывает глаза» должен послужить уроком отечественным СМИ и кинематографу. Ранее он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих. Гаврилов выразил надежду, что со стороны создателей сериала последуют извинения за скандальные сцены сериала.