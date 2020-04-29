Мужчина откусил ухо покупателю магазина на севере Москвы

Москва, 29 апреля. Мужчина откусил покупателю супермаркета ухо во время конфликта в одном из магазинов в Москве. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

В одном из столичных магазинов «Пятерочка» произошел конфликт между охранником и мужчиной. Сотрудник магазина задержал мужчину на выходе из магазина, так как подозревал его в краже продуктов. Между охранником и мужчиной завязалась потасовка.

Один из покупателей решил помочь охраннику, однако предполагаемый вор впился зубами в ухо помощнику, откусив часть, после чего смог вырваться и сбежать с места преступления. Пострадавший госпитализирован в одну из столичных клиник. На месте происшествия работают сотрудники полиции.