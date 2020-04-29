Карантинная закупка. Петродворцовый район Петербурга. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Под прицелом наших камер оказались торговые точки и магазины Петродворцового района Северной столицы, главными достопримечательностями которого являются старинные дворцово-парковые ансамбли.

Интересно, как здесь обстоят дела с продуктами и ценами на них — подробнее в нашей программе.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: