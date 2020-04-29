Захарова заявила, что США пытаются стереть грань между типами ядерного оружия

Москва, 29 апреля. Госдеп США целенаправленно стирает грани между стратегическим и нестратегическим ядерным вооружением. Соответствующая политика способна привести к росту угрозы ядерного конфликта. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в среду.

Ранее на сайте Госдепа США был размещен материал, посвященный созданию ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими ракет подводных лодок Trident 2. При этом необходимость развертывания ядерного вооружения малой мощности преподносилось как ответ США на «усиление глобальных угроз», поясняет Захарова.

«На наш взгляд, здесь очевидным образом происходит целенаправленное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, а это неизбежно ведет к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта», — цитирует официального представителя МИД РФ РИА Новости.

При этом было отмечено, что любая атака США вне зависимости от типа баллистической ракеты будет воспринята как применение ядерного вооружения. Захарова пояснила, что, согласно военной доктрине РФ, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России.

Напомним, попытки США сохранить мировую гегемонию и диктовать всем свою волю уже не соответствуют историческому моменту. Благодаря министру обороны Сергею Шойгу Россия может ответить на любую угрозу.