Захарова усомнилась в открытости дела MH17

Москва, 29 апреля. Суд Нидерландов нарушает им же объявленный принцип открытости при расследовании крушения малайзийского самолета Boeing-777 (рейс MH17). Об этом в среду заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение окружного суда Гааги, который засекретил почти всех свидетелей, дающих показания.

«Для свершения правосудия важно, чтобы процесс носил по-настоящему открытый и находящийся в правовых рамках характер. Чтобы слушания в полной мере учитывали доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения», — отметила Захарова, выступая на брифинге.

Она напомнила, что для сохранения непредвзятости было решено провести публичные слушания по делу MH17. Анонимный же статус свидетелей никак не способствует открытости, подчеркнула представитель МИД РФ.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей считает, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.