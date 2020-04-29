Крутой поделился подробностями создания одного из хитов Пугачевой

Москва, 29 апреля. Российский композитор Игорь Крутой написал композицию «Любовь, похожая на сон» для Аллы Пугачевой 25 лет назад. По случаю четвертьвекового юбилея автор песни поделился подробностями ее создания в Instagram.

По словам композитора, хит родился в рамках подготовки к его первому авторскому концерту. Примадонна согласилась завершить шоу только в том случае, если музыкант специально для нее напишет новую композицию. Однако процесс сочинения усложнился тем, что певице никак не нравились предлагаемые мелодии.

«Я написал 18 вариантов музыки к этой песне, прежде чем это устроило Примадонну, и стал думать, кто бы мог написать стихи. Именно в этот момент мне на глаза попались стихи молодой малоизвестной поэтессы Валерии Горбачевой», — рассказал Крутой.

Горбачева придумала стихи всего за два дня. Первым, кто увидел наброски будущего хита, был тогдашний супруг Пугачевой исполнитель Филипп Киркоров, передают «Дни.ру».

«И без того огромные глаза Фили стали еще больше, и он стал показывать какого размера мурашки бегают по его телу, так что я понял — песня удалась!» — вспомнил композитор.

Крутой также добавил, что когда он показывал уже готовую песню Примадонне, счастливее него на всем свете никого не было.