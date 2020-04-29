Книги с лопаты продает книжный магазин в Петербурге. ФАН-ТВ

Петербургский книжный магазин, чтобы соблюдать социальную дистанцию, продолжает продавать книги, но только теперь с лопаты.

Официально книжный магазин «Фаренгейт 451» закрыт, но, чтобы хоть как-то выжить в режиме самоизоляции, продолжает продавать книги онлайн. Получить выбранное чтиво можно или через доставку на дом или прийти лично и забрать заказ необычным способом — с лопаты.

«Работать мы не можем официально, потому что магазины закрыты, книги пока, к сожалению, не являются товаром первой необходимости. Продажи упали очень сильно, раз в десять, а аренду в общем-то платить надо, придумали этот бесконтактный способ через окно, как пункт выдачи заказов. То есть у нас заказывают книжку, и мы на лопате это все дело выдаем», — рассказывает Платон Романов, сооснователь магазина книг «Фаренгейт 451».

Но даже с таким оригинальным способом подачи, выручка серьезно упала и сооснователь магазина книг «Фаренгейт 451» не уверен, что они переживут самоизоляцию.

В день удается в среднем продавать не больше двух-трех книг, иногда продаж нет совсем. В магазине есть и современные новинки, и антикварная литература. В основном спросом пользуются раритетные книги.

Платон Романов сожалеет, что сейчас покупатели не могут лично заглянуть в магазин, ведь не все книги, что стоят на полках, представлены в Интернете. Считает, что сейчас главное продержаться. Если все будет хорошо, то в августе магазину исполнится 6 лет.