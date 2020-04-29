Обнаженная Глюкоза в прозрачной одежде восхитила поклонников

Москва, 29 апреля. Известная поп-певица Глюкоза (Наталья Ионова) восхитила поклонников, примерив прозрачный плащ, накинутый на голое тело.

Плащ оказался единственным элементом одежды. При этом к вопросу прически и косметики Глюкоза отнеслась весьма серьезно. Девушка сделала завивку и сделала жирные тени под глазами. Новый имидж певицы тут же стал поводом для шуток.

«Все бы так ходили. Наташа плохому не научит», «Золушки стали предусмотрительнее. Исчезновение платья в полночь — запланированный шаг», «Скинутся надо наверное на одежку», «Годы идут, а ты становишься все сексуальней и сексуальней», — пишут в комментариях.

Хотя некоторые пользователи сочли образ Ионовой слишком вульгарным.

«Глю, сними пакет пожалуйста», «Все оголяются, ничего нового», — с сожалением отмечают недовольные прозрачным плащом.

Отметим, что Глюкоза уже не первый раз делает необычную «обнаженную» фотосессию. В середине апреля она приняла участие в набирающим популярность «карантинном» флешмобе Pillow challenge, примерив подушку вместо платья. Компанию певице составил известный телеведущий Иван Ургант. На Урганте помимо подушки были только белые кеды, а на Глюкозе — черные туфли.

Отметим, что ранее «подушечный вызов» приняла певица Валерия. Она посоветовала не слушать «зануд», которые после ее участия в челлендже могут сказать: «Взрослая, вроде, женщина, и она туда же». Муж артистки, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, признался, что был сбит столку, когда увидел жену, в таком виде. Он пояснил, что в тот момент «смог только взглядом проводить и текущей слюной».