Сирия, 30 апреля. Курды заявили о непричастности к теракту в городе Африн. США перебросили военную технику в районы крупнейших нефтяных месторождений в Хасаке и Дейр-эз-Зоре. Конфликт между ХТШ и турками в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили пикап ИГ1 во время обследования местности в пустыне Бадия аш-Шам в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: обвинялось в организации взрыва в городе Мухаймида в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перекрыла проезд турецким военным, следовавшим в сторону города Дарат-Изза на западе Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: задержала 20 боевиков «Сирийской свободной полиции» в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате взрыва севернее Ракки; объявили о своей непричастности к организации взрыва в Африне.

ВС Турции и протурецкие силы: временно перекрыли въезд в город Африн; упустили восемь террористов ИГ из тюрьмы в городе Аль-Баб на севере Алеппо; заявили об аресте подозреваемого в организации теракта в Африне; пережили новый взрыв в окрестностях города Африн.

Соединенные Штаты: перебросили военную технику в районы крупнейших нефтяных месторождений в Хасаке и Дейр-эз-Зоре.

Российская военная полиция: осуществила патрулирование местности к северу от Ракки.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки новый взрыв прогремел недалеко от Африна. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (mohmad_rasheed), в западном пригороде административного центра кантона детонировал заминированный автомобиль. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

В то же время появилась уточненная информация о последствиях взрыва, прогремевшего в Африне двумя днями ранее. Telegram-канал (NovostiDamask) сообщал, что турецкие власти приняли решение о закрытии въезда в город на неопределенный период. Поступали данные о том, что сотрудники службы безопасности ВС Турции задержали преступника, причастного к организации теракта. Напомним, активисты вооруженной оппозиции обвиняли в случившемся курдских боевиков.

В свою очередь «Демократические силы Сирии»**** (SDF) утверждают, что вина за взрыв лежит на ВС Турции и их союзниках. Об этом заявил глава формирования Мазлум Абди на своей странице в Twitter (MazloumAbdi). Кроме того, о своей непричастности к теракту заявила группировка Отряды народной самообороны (YPG). Спикер формирования Нури Махмуд утверждал, что все обвинения в адрес YPG являются ложными.

Стало известно, что из тюрьмы протурецких бандгрупп в городе Аль-Баб сбежали восемь боевиков «Исламского государства». Их поиск продолжается уже на протяжении трех дней и до сих пор не принес никаких результатов.

На западе Алеппо произошел инцидент с участием турецких военных. Медиапортал Al Nour передавал, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» отказались пропустить колонну ВС Турции к населенному пункту Дарат-Изза.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередная вылазка неизвестных произошла в районах, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF). По информации новостного портала Al Nour, поблизости от населенного пункта Мухаймида произошло покушение на одного из высокопоставленных членов формирования. СВУ, заложенное на обочине дороги, было активировано в момент проезда автомобиля курдского боевика. О том, удалось ли ему выжить, не сообщалось. В организации взрыва обвинялись подпольные ячейки «Исламского государства».

В районы крупнейших нефтяных месторождений Дейр-эз-Зора накануне были переброшены грузы с американской техникой и оборудованием. Как передавал Twitter-канал (VivaRevolt), они были доставлены при содействии авиации международной коалиции.

Территории на западе провинции продолжили обследовать объединенные войска Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF). Согласно данным военного источника в Twitter (QalaatAlMudiq), во время обысков был обнаружен брошенный пикап террористов ИГ.

Провинция Ракка

В занимаемом курдскими боевиками городе Тель ас-Саман к северу от Ракки прогремел взрыв. Сработало СВУ, заложенное в автомобиле, в котором находились четыре члена «Демократических сил Сирии» (SDF). Информагентство Al Nour передавало, что все они скончались на месте. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются террористы «Исламского государства».

Во второй половине дня к патрулированию местности в провинции приступили отряды военной полиции РФ. По данным военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), сотрудники формирования обследовали территории к северу от административного центра региона.

Поступала информация об убийстве человека в городе Аль-Мансура юго-западнее Ракки. По данным SOHR, сириец был застрелен группой неизвестных вооруженных лиц. Предполагается, что нападавшие принадлежали к числу боевиков ИГ.

Провинция Хама

В северной части провинции сработало СВУ, заложенное террористами антиправительственных бандгрупп еще во время оккупации этих территорий. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), на мине подорвался фермер, занимавшийся обработкой полей в пригороде населенного пункта Маан. При взрыве также пострадал его напарник.

Как известно, Маан был зачищен от боевиков еще в 2016 году, тем не менее возможность приступить к работам по его разминированию появилась лишь после освобождения «Латаминского котла» летом 2019 года.

Провинция Эс-Сувейда

Накануне вылазка неизвестных произошла на западе региона. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (Syrianzo), группа вооруженных лиц открыла огонь по одному из гражданских лиц в населенном пункте Эра. Оказавшийся под обстрелом мужчина скончался на месте. Под подозрением в совершении налета находятся члены антиправительственных формирований, скрывающихся в оккупированной США «55-километровой зоне безопасности» в Хомсе.

Во второй половине дня связанные с ИГ медиаресурсы заявили об убийстве одного из сирийских военных в соседней провинции Даръа. Согласно сообщению террористов, налет произошел в поселении Аль-Кахиль. Тем не менее официального подтверждения эта информация так и не получила.

Провинция Хасака

Как и в Дейр-эз-Зор, в Хасаку накануне прибыли конвои с подкреплениями из США. Дополнительная техника была переброшена на военные базы «Касрак» и «Телль-Байдар». На последнюю прибыла колонна из 300 грузовиков с оружием и боеприпасами.

Поступила информация о назревании нового конфликта между протурецкими боевиками в городе Рас аль-Айн. По сведениям новостного агентства Al Nour, радикалы группировки «Ахрар аш-Шам» взяли под стражу 20 членов «Сирийской свободной полиции». Никакой информации о причинах их ареста не поступало.

Минобороны Турции опубликовало данные о результатах нового этапа работ по зачистке местности, проведенных в зоне операции «Источник мира». Отмечалось, что турецким саперам удалось обнаружить и обезвредить одну мину, заложенную курдскими боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.