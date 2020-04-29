Эзотерик Хадуева уверена, что энергоресурс Пугачевой всех удивит

Москва, 29 апреля. Российская певица Алла Пугачева родилась с удивительной энергией, которая позволяет ей творить и созидать, однако данная энергетика может быть и разрушающей. Об этом заявила финалистка шоу «Битва экстрасенсов», психо-эзотерик Фатима Хадуева.

По словам Хадуевой, Примадонна будет удивлять своих поклонников, невзирая на состояние своего здоровья. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Пугачева пережила инсульт или операцию на сердце. Критик считает, что певица заметно сдала, а от ее певческого таланта и артистизма не осталось и следа. Психо-эзотерик категорически не согласна с мнением Соседова.

«Касательно ее самочувствия, я не врач, чтобы об этом судить, и даже если я знаю о ее состоянии здоровья, это будет некорректно. Я знаю то, что у нее есть дети, которые ей продлевают жизнь и дают радость. Она максимально, несмотря на все свои возрастные изменения, делает все, чтобы ее аудитория и ее дети чувствовали, что она хорошая мама и певица», — заявила эксперт.

Фатима Хадуева считает, что Пугачеву окружает некий мистический ореол. Психо-эзотерик говорит, что певица обладает удивительной энергией, которая позволит ей еще не раз удивить почитателей творчества, передают «Народные новости».

«Тут важен вопрос этики и контроля. Если она в благом состоянии, она напитывается и что-то творит, то она делает это бомбически, и, если идет какая-то несправедливость, по ее меркам, то эта энергия может быть разрушающей», — говорит психо-эзотерик.

В заключении Хадуева добавила, что энергоресурса Пугачевой хватит для того, чтобы удивлять всех, без оглядки на биологическое здоровье.