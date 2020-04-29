Американские беспилотники представляют угрозу Африке

Африканское командование США (Africom) 27 апреля подтвердило смерть двух мирных жителей в результате авиаудара американских беспилотников в Сомали. Помимо погибших, три человека были ранены. Атака произошла в феврале 2019 года, но официальное заявление было сделано только сейчас. Более года США проводили расследование.

Это второй случай гибели гражданского населения в Сомали от беспилотного летательного аппарата (БПЛА), официально подтвержденный Africom.

По непонятным причинам расследование затянулось на год. Командование располагало необходимыми материалами, в том числе видео. Исходя из заявления Уильяма Гейлера, директора оперативного отдела Africom, американские военные не могли разглядеть, сколько человек они убили:

«Мы не видели ни другого человека, ни раненых. Но мы стараемся быть прозрачными и максимально открытыми. Когда мы не уверены, что убили только одного мужчину, зачем нам спорить по поводу количества раненых и убитых».

Видимо, чтобы появилась та самая прозрачность, о которой говорил генерал Гейлер, командование решило провести тщательное расследование. Американские военные долго просматривали видео атаки, чтобы только через год признать себя виновными в гибели гражданского населения. Но даже здесь США не могут полностью взять на себя ответственность. По словам генерала Гейлера, «смерть и ранения были вызваны вторичными взрывами боеприпасов, хранящихся на объекте «Аш-Шабаб (запрещена в РФ)».

Но надо отдать должное Африканскому командованию США. По результатам этого неполного расследования был опубликован отчет, согласно которому в период с 1 февраля 2019 года по 31 марта 2020 года более 20 сомалийских гражданских лиц были убиты во время воздушных ударов.

Далеко не все представители американского истеблишмента считают применение так называемых беспилотников правильным. Еще во время президентства Барака Обамы в Белом доме задумались о том, что американские военные должны взять на себя ответственность за нападения с БПЛА.

Помимо этической стороны вопроса, есть проблема эффективности беспилотных летательных аппаратов. Дело в том, что БПЛА далеко не всегда убивают «плохих парней»: очень часто по периметру цели находятся женщины и дети, силуэты которых едва различимы с воздуха. В ходе расследования в руки журналистов американского издания Los Angeles Times попала запись операторов о том, что в результате авиаудара в Пакистане по объекту, где, предположительно, находился лидер талибов, погибло несколько человек. После наземной проверки выяснилось, что среди погибших нет военных — только гражданские. Затем британская НПО Reprieve опубликовала данные, согласно которым 76 детей и 29 взрослых погибли после двух нападений на лидера «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Причем сам террорист не погиб. Тогда возникает вопрос: кто эти жертвы, если главной «цели» удалось сбежать?

Тем не менее просто атаковать цели беспилотниками недостаточно, чтобы искоренить терроризм. Мариса Порджес, бывший советник по борьбе с терроризмом в Министерстве обороны США, в свое время заявила следующее:

«Вместо того, чтобы убивать подозреваемых, мы должны привлечь террористов к ответственности и подвергнуть их справедливому суду».

Таким образом, тенденция идет к тому, что африканские страны могут стать вторым Пакистаном. Траты денег американских налогоплательщиков на борьбу с терроризмом огромны, очаги его не ликвидированы, а гражданское население африканских и ближневосточных стран по факту истребляется и террористами, и, как мы видим, американской военной техникой. Прогнозы неутешительны: дальнейшее применение БПЛА неизбежно приведет к потерям среди местного населения в будущем, что не может не вызвать недовольство африканских стран и мирового сообщества.

1 Организация запрещена на территории РФ.