Мизулина рассказала о результатах проверки ГП РФ на ее жалобу о двойном гражданстве

Москва, 30 апреля. Материалы по факту обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру РФ из-за публикации в СМИ недостоверной информации о наличии у нее иностранного гражданства переданы в Следственный комитет России. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

«В середине января мною был направлен запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения фейковой и клеветнической информации о наличии у меня двойного гражданства», — сообщает пресс-служба Мизулина.

В свою очередь Генпрокуратура РФ направила материалы в МВД России, где по итогам проверки были установлены признаки преступлений по статьям УК РФ 128.1 «Клевета» и 319 «Оскорбление представителя власти». 28 февраля материалы были переданы в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

Сенатор отметила, что у нее нет второго гражданства и имущества в других государствах. Она также напомнила, что ее патриотическая деятельность стала причиной для внесения в санкционные списки, поэтому обвинения в наличии второго гражданства не выдерживают никакой критики.

«Заявлять подобное просто смешно», — подчеркнула Мизулина.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ начала проверку по факту распространения в СМИ недостоверных данных о наличии у Мизулиной двойного гражданства.