Анохин назвал агрессию Турции в Ливии проявлением османского эгоизма Эрдогана

Военное вмешательство Турции в Ливию крайне негативно сказалось на и так сложной ситуации в североафриканской стране. Однако Реджепом Тайипом Эрдоганом движет османский эгоизм, и он решает собственные геополитические задачи, совершенно наплевав на мнение международного сообщества. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Таким образом эксперт прокомментировал сегодняшнее заявление главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана, сделанное в ходе выступления перед Национальным собранием Франции, о внешнем вмешательстве в ливийский кризис. Министр иностранных дел европейского государства отметил, что это и продолжающееся нарушение оружейного эмбарго ООН наряду с регулярной переброской наемников в Триполи серьезно усугубили ситуацию в североафриканской стране.

«Внешнее вмешательство, прибытие наемников и нарушение эмбарго на поставки оружия еще более усугубили ситуацию. Боевые действия усилились в окрестностях Триполи, и от этого страдают местные жители. Ситуация ухудшилась с остановкой политического процесса, начавшегося в Берлине», — констатировал глава дипломатии Франции.

По словам собеседника ФАН, агрессия Турции в Ливии и Сирии является следствием османских имперских амбиций турецкого президента, решившего расширить территории за счет вмешательства во внутренние дела двух этих стран. Он подчеркнул, что такая деятельность привела к эскалации внутриливийского кризиса, что на руку Анкаре. Кроме того, эксперт выразил уверенность, что турецкая сторона не будет обращать внимания на заявления, сделанные политиками Евросоюза, поскольку у Европы сейчас достаточно собственных проблем.

«Эрдоганом движет османский эгоизм. Им поставлена задача снова создать турецкий султанат и расширить свои границы, как за счет Сирии, так и за счет Ливии. Турция на такие заявления не будет обращать внимание, действуя так, как считает нужным. Безусловно, военное вмешательство Турции негативно сказалось на внутриливийском кризисе. Анкара решает свои проблемы, и Эрдоган прекрасно понимает, что Европа сейчас ослаблена, разобщена, у нее другие проблемы, и ей сейчас не до Ливии. Поэтому турецкие власти продолжают проводить свою агрессивную политику, причем очень последовательно, ну а какими грязными способами — мы с вами прекрасно видим. Когда президентом Турции привлекаются игиловцы (террористы запрещенной в РФ организации. — Прим. ФАН) для такого дела, то уважение к подобным лидерам падает с каждым днем», — констатировал Владимир Анохин.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно освещало масштаб турецкого военного вмешательства в Ливию. Анкара по-прежнему продолжает нарушать оружейное эмбарго ООН, введенное в 2011 году, поставляя боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружения, боеприпасы и современную технику. Не стоит забывать и про непрекращающуюся переброску Турцией сирийских террористов-наемников для пополнения рядов джихадистских и протурецких группировок марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа в Триполи.

Напомним, представители Европейского союза сообщили о готовности к началу проведения военно-морской операции IRINI у побережья Ливии для контроля за соблюдением запрета ООН на поставки оружия на ливийскую территорию.