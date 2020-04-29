Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Ливии

Москва, 29 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Совета безопасности РФ обсудил ситуацию в Ливии. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Обстоятельный обмен мнениями между главой государства и членами Совбеза РФ относительно методов борьбы с распространением пандемии в регионах России состоялся в формате видеоконференции.

Сообщается, что в контексте обсуждения ситуации в мире затрагивалось положение дел в наиболее актуальных региональных конфликтах, в частности, в Ливии.

Ранее Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней в России в целях борьбы с распространением пандемии COVID-19 — режим самоизоляции для россиян объявлен сроком до 11 мая. Необходимость продления жестких мер глава государства объяснил тем, что эпидемия коронавируса в России еще не достигла пика.