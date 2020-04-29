Более 80 военнослужащих ВС РФ выздоровели от коронавируса

Москва, 29 апреля. Свыше 80 человек среди военнослужащих ВС РФ выздоровели от пневмонии нового типа с начала эпидемии, передает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, число инфицированных военнослужащих выросло до 1044 человек, из них 82 военных уже выздоровели. Лечение в госпиталях Минобороны сейчас проходят 332 инфицированных, 253 человека находятся в изоляторах по месту службы, восемь больных были доставлены в гражданские медучреждения. Еще 451 военнослужащий изолирован на дому.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о предстоящем 30 апреля открытии шести новых военных медцентров для лечения пневмонии COVID-19. Всего силами военных строится 16 многофункциональных центров, передает Федеральное агентство новостей.