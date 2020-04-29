Баранец назвал главную причину, зачем США наращивают ядерный потенциал



Американцы своими выходами из Договора по ПРО 1972 года и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также колебаниями относительно договора СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году, разрушают те сдерживающие механизмы, которые не давали развиться гонке вооружений. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал выступление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она обвинила США в том, что те «всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием». Так дипломат охарактеризовала возможность создания Соединенными Штатами ядерных боезарядов малой мощности W76–2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2. Государственный департамент США обосновывает необходимость разработки и развертывания атомного оружия малой мощности необходимостью отвечать на «усиление глобальных угроз», которое заключается в «наращивание ядерного потенциала России и Китая».

«Когда-то две самые мощные атомные державы договорились о прекращении наращивания способного уничтожить всю планету оружия, а теперь американцы выбрасывают все подписанные документы на помойку, — возмущен Баранец. — И Белый дом и Пентагон уже неоднократно заявляли о грядущем оснащении своих подлодок маломощным атомным оружием. Возникает вопрос: ради чего это делается? Для того чтобы еще сильнее оторваться от России и получить полное превосходство в оружии массового поражения!»

По словам военного эксперта, Соединенные Штаты не только совершенствуют свои стратегические ракеты, приступив к разработке «ответа» на российскую ракету «Сармат» — они занимаются созданием боеголовок малой мощности, которые, тем не менее, можно отнести как к тактическим, так и к стратегическим видам вооружения.

«Почему? — задается вопросом военный обозреватель. — Потому что американцам нельзя верить на слово. Конечно, они могут сказать нам, что они с ракет на своих подлодках Trident 2 снимают мощные боеголовки, превращая их из стратегического оружия в тактическое. Но как в это можно поверить, если они не допускают россиян, чтобы те могли посмотреть, что же там действительно делается? Вот тут-то и начинается игра в подкидного дурака со стороны военных США».

Баранец заявил, что подающиеся в качестве «маломощных» боеголовки на самом деле стоят на «меже», пограничной линии, разделяющей тактическое и стратегическое оружие.

«Эту мошенническую игру мы прекрасно понимаем, — добавил собеседник ФАН. — Более того, американцы, якобы уменьшая потенциал переделыванием своего вооружения, могут на своих субмаринах из-за уменьшения объема боеголовок разместить уже не 16, а, скажем, целых 30 ракет! Таким образом, они фактически наращивают ядерную мощь своих подводных лодок».

По словам военного эксперта, американцы занимаются своими мошенническими манипуляциями с тактическим атомным оружием, поскольку напуганы «выводком» гиперзвуковых ракет, которые президент РФ Владимир Путин презентовал 1 марта 2018 года. Однако у России, в отличие от США, нет агрессивных намерений — она всего лишь пытается добиться с Америкой паритета в вооружении таким нетривиальным способом. Соединенным Штатам же следует быть более расположенным к продлению договора СНВ-3 в 2021 году — если их руководство, конечно же, не хочет новой гонки вооружений.