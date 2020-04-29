Эксперт по туризму объяснил, почему Турция сохранила систему «все включено» в отелях

Опасения, что туристы после пандемии могут остаться без полюбившегося многим формата турецкого All Inclusive, не нашли своего подтверждения. Турция намерена сохранить формат «все включено» — по крайней мере, в 2020 году. Почему курорты не готовы отказаться от этой системы, и с какими трудностями туризм столкнется после преодоления эпидемии? Ответил на эти вопросы вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя сообщили, что страна ждет оживления туризма уже в августе. При этом отмечалось, что отели будут работать лишь в половину своей мощности и могут отказаться от системы «шведский стол». Позже глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в комментарии РИА Новости опроверг эту информацию и заявил, что речи об отказе от систем All Inclusive и «шведский стол» не идет.

Заместитель завкафедры факультета предпринимательства в индустрии гостеприимства и туризма РАНХиГС, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов объяснил, почему Турция пока не собирается отказываться от привычного формата работы. По его мнению, отели учитывают возможные риски.

«Отель знает, какое количество туристов прибывает. Поэтому готовить будет на то число гостей, которое будет приезжать. В этом смысле я никакой проблемы не вижу. На самом деле, они продают тот продукт, к которому привыкли. Привыкли отели, привыкли гости», — сказал Вадим Прасов в комментарии ФАН.

При этом возможное падение спроса на фоне пандемии COVID-19 и ее экономических последствий может привести к изменению цен на отдых в Турции. Сказать сейчас, какими они будут в курортный сезон, пока сложно.

«Я не думаю, что этот вопрос будет упираться в покупательскую способность. Скорее, будет упираться в существующий спрос. Если он будет на недостаточно высоком уровне или предположения о нем <…>, то, думаю, цены будут скорректированы», — предположил Вадим Прасов.

Сейчас, отметил он, турецкие отели поддерживают контакт с компаниями — партнерами в России, туроператорами. Уже сейчас очевидно, что спрос на туристические путевки в этом году, в случае открытия границ между странами, будет существенно ниже по сравнению с показателями прошлых лет.

«Все равно [туристы] поедут. Не в том объеме, как в прошлом году. Это очевидно. Но если границы откроют и будут чартеры, перелеты между странами, то, конечно, спрос будет», — считает эксперт.

При этом нельзя исключать, что большую роль может сыграть человеческий фактор: люди после окончания пандемии могут опасаться поездок за рубеж. Еще один фактор — экономический.

«Какая-то часть людей, наверное, будет бояться. А у какой-то части просто денег нет и не будет в ближайшее время. Для наших курортов, пока границы закрыты и международное авиасообщение отсутствует, это, в общем, не критично. Где-то играет даже в плюс, потому что российским гражданам сейчас особо выбирать не приходится: те, кто не настолько пострадал, чтобы отказываться от отдыха, и при этом им хочется отдохнуть непременно летом, видимо, выберут наши курорты. Что касается отелей таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, для них отсутствие потока иностранных гостей — критичная история», — констатировал Вадим Прасов.

Сейчас с этой проблемой столкнулись почти все страны, куда на отдых приезжают иностранные гости.