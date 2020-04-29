Начальник нижегородского УГИБДД Ржевский найден мертвым

Нижний Новгород, 29 апреля. Руководитель Управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

По данным правоохранителей, тело Ржевского было обнаружено 29 апреля. Он находился в очередном отпуске. В настоящее время руководство регионального Главка назначило проведение служебной проверки, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

В некоторых Telegram-каналах прошла информация, что тело Ржевского обнаружили на рабочем месте. Выдвигалась версия, что он покончил с собой. Официального комментария по данному поводу не было.

Павел Ржевский занимал должность начальника управления с июня 2014 года. В апреле он подал рапорт об увольнении по достижению предельного возраста пребывания на службе.

По данным СМИ, за два дня до подачи заявления об увольнении, 18 апреля, в отношении заместителя Ржевского Алексея Сатова суд вынес решение о домашнем аресте. Его обвиняли в превышении полномочий.